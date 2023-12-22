【時報記者莊丙農台北報導】紅海緊張情勢加劇，航商紛紛改道轉向非洲好望角，導致運價大幅攀升，上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為1254.99點，較上周彈升161.47點，不但連續第4周走揚，漲幅更達到14.76％，彷彿又見到疫情時的運價走高情況。四大遠洋航線中，原本就相對強勁的歐洲線更是爆噴45.48％。國際物流業者指出，目前美西每FEU（40呎櫃）1月1日至1月15日報價來到3000美元、美東4500美元，下周SCFI預料將持續反映漲聲。

最新公布的SCFI運價指數中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1497美元，較前一周上漲468美元，漲幅45.48％；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)為2064美元，較前一周上漲485美元，漲幅30.91％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為1855美元，上漲36美元，漲幅1.98％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為2982美元，較前一周上漲177美元，漲幅6.31％。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU（20呎櫃）持平，為299美元；遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）較前一周下跌1美元，報價為306美元；遠東到東南亞每TEU上漲5美元，為207美元，韓國每TEU較上周上漲1美元，為138美元。