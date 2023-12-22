【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.台泥(1101)：每股成交價34.2元，成交量175萬3631股，成交金額5997萬4180元。

2.統一(1216)：每股成交價73.6元，成交量25萬4411股，成交金額1872萬4650元。

3.南亞(1303)：每股成交價59.4元，成交量31萬5692股，成交金額1875萬2105元。

4.中石化(1314)：每股成交價9.1元，成交量52萬4000股，成交金額476萬8400元。

5.永豐餘(1907)：每股成交價33.45元，成交量128萬4000股，成交金額4294萬9800元。

6.上銀(2049)：每股成交價233.56元，成交量9萬股，成交金額2102萬400元。

7.台船(2208)：每股成交價20.65元，成交量51萬股，成交金額1053萬1500元。

8.聯電(2303)：每股成交價49.7元，成交量31萬9772股，成交金額1589萬2668元。

9.國巨(2327)：每股成交價594.81元，成交量3萬股，成交金額1784萬4300元。

10.台積電(2330)：每股成交價582元，成交量4萬2000股，成交金額2444萬4000元。

11.台積電(2330)：每股成交價580.87元，成交量13萬6000股，成交金額7899萬8320元。

12.台積電(2330)：每股成交價580.86元，成交量8萬6000股，成交金額4995萬3960元。

13.台積電(2330)：每股成交價579.5元，成交量2萬9000股，成交金額1680萬5500元。

14.智邦(2345)：每股成交價493.55元，成交量3萬1328股，成交金額1546萬1934元。

15.智邦(2345)：每股成交價493.38元，成交量3萬672股，成交金額1513萬2951元。

16.英業達(2356)：每股成交價50.3元，成交量52萬2000股，成交金額2625萬6600元。

17.致茂(2360)：每股成交價207.99元，成交量32萬8000股，成交金額6822萬720元。

18.致茂(2360)：每股成交價207.97元，成交量53萬3000股，成交金額1億1084萬8010元。

19.微星(2377)：每股成交價186.43元，成交量9萬2000股，成交金額1715萬1560元。

20.晶豪科(3006)：每股成交價85.5元，成交量22萬8000股，成交金額1949萬4000元。

21.欣興(3037)：每股成交價175.58元，成交量19萬2000股，成交金額3371萬1360元。

22.合庫金(5880)：每股成交價26.2元，成交量97萬022股，成交金額2541萬4576元。

23.緯穎(6669)：每股成交價1840元，成交量2萬4000股，成交金額4416萬元。

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