【時報-台北電】長榮(2603)總經理暨發言人謝惠全即將退休，將由吳光輝接任。吳光輝現為長榮公司首席副總經理。

因職務調整，董事會也通過新任財務主管及代理發言人為莫政平，同步於113年1月1日起生效。

另外，長榮子公司Evergreen Marine(Asia)Pte. Ltd.配合營運需求，購買1萬6800只貨櫃，交易總金額5855萬5000美元。(編輯：廖小蕎)

#長榮 #光輝 #謝惠全 #發言人 #退休