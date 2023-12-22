英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前表示，輝達（Nvidia）在人工智慧（AI）產業的成功純屬偶然，輝達執行長黃仁勳「非常幸運」，季辛格感嘆英特爾13年前錯失機會。對此，輝達高層反擊，批評英特爾在AI領域無法成功是缺乏遠見和執行力。

科技媒體Tom's hardware報導，季辛格日前接受麻省理工學院 （MIT）訪問時指出，黃仁勳「非常幸運」。他哀嘆13年前被趕出英特爾時，公司放棄Larrabee開發專案，這本來可以讓英特爾同樣幸運。

Larrabee是英特爾通用圖形處理器（GPGPU）的開發代號，但因研發進度不如預期、圖形效能不佳、功耗過高等因素，2015年5月，英特爾宣布取消推出相關顯示卡產品，Larrabee計畫也無疾而終。

季辛格表示，Larrabee的失敗，或許導致英特爾開發類似產品喪失動力。他解釋，輝達在AI晶片取得主導地位，有部分是英特爾過去15年在這個領域毫無作為。他說，不用擔心，「我回來了，我充滿熱情，我們將要脫穎而出。」

季辛格認為，黃仁勳是勤奮的人，他一心一意地追求圖形處理器的進步，如今人工智慧迅速成為市場追捧的運算功能，黃仁勳非常幸運。

不過，輝達應用深度學習研究部副總裁Bryan Catanzaro於21日在社交平台X發文反擊，指他於2007年在英特爾開發Larrabee應用，之後於2008年跳槽到輝達開發機器學習（ML），以這兩家公司工作的經驗來看，輝達在AI領域取得主導地位絕非運氣，而是靠遠見和執行力，這是英特爾所欠缺的。