【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到科技股和運動用品製造商疲弱的拖累，歐股周五早盤走弱；投資人開始評估紅海襲擊帶給全球貿易的潛在破壞性，並且等待美國關鍵通膨數據的公布，以確認明年的降息。
周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌0.42點或0.12%，為476.52點。歐股預計本周為近六周最弱的表現。
荷蘭的Prosus大跌14.5%，拖累科技股下跌1.2%。在中國大幅限制電子遊戲規定之下，騰訊暴跌12%，並拖累大股東Prosus表現。
在美國同行耐吉(Nike)下調年度銷售預期之後，德國體育用品商愛迪達和Puma分別跌6.1%和4.4%。
JD Sport也大跌4.9%，更廣泛的零售股下跌0.9%。
市場關注今日稍晚美國公布個人消費支出(PCE)的資料，該數據為聯準會偏愛的通膨參考數據。
包括德國的赫伯羅德(Hapag-Lloyd)兩家船運公司說，它們將避開紅海航線。此前葉門的胡塞武裝份子對船隻的襲擊，擾亂了全球貿易，導致新成立一個海軍特遣隊。赫伯羅德股價上漲1%。
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