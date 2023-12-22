今年高股息ETF飆贏大盤，許多存股族為難該不該賣？有網友在ETF討論區直言，去年台股從萬八跌到萬二，他的00878（國泰永續高股息）從18元一路買到15元、均價17元，後來漲回來一解套就賣了，帳面上獲利只有幾百元，以致00878從17元漲到22元這段完全沒吃到，現在卻在19元重新上車，這一番話讓不少網友深有感觸而引發討論。
該網友說，在00878飆漲的那段時間，他真的想哭、也不敢買回，現在卻選擇重新上車。他說自己想表達的是，雖然賺了資本利得，但原本的價格卻買不回來，其實股利持續投入就是再降成本的方法。
原PO一段話引發不少網友認同，「均價16.4元在21~22賣了8成，其實有點小後悔」、「有些路真的要走過才知道痛，你不孤單」、「20-22賣光了，我也是假存股族」、「很多人無法像你這樣老實！我先給100分！」
另外也有網友給予誠懇建議，「真的不要看現在是否獲利還是虧損～存股就是閒錢～拿來放置～讓滾利」、「賣來賣去本來就不會比較厲害，要價差一律買個股比較快」、「去年從高點19開始買有15有22，在22.5出1/3，再加碼分批投入，股利也是再投入，目前成本15.5，重點是要一直買一直在市場不被洗出去」。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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