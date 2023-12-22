在臺南市政府經發局 林榮川 局長和大臺南會展中心 葉泰民 董事長共同邀請下，點亮沙崙晚宴匯聚了各行各業的精英與領袖人物，包括經濟部貿易署 李冠志 副署長、沙崙智慧綠能科學城辦公室 蔡松柏 副主任、臺南億載會 鄭育修 會長、臺南市商業總會 宋俊明 理事長。此外，多位來自海洋觀光、農業振興、軌道經濟、旅遊業、科技研發等領域的重量級人物也紛紛出席，其中包括中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會 侯翠玲 理事長、台灣軌道經濟發展協會 張政源 理事長、臺南市旅行商業同業公會 蔡承鴻 理事長、臺南市電腦公會 吳進雄 理事長、工業技術研究院產業服務中心的 謝國倫 副執行長、臺南市各商業同業公會歷屆理事長商務發展協會 楊富翔 理事長，以及臺南市塑膠製品商業同業公會 王聖雄 理事長等。

除了產官界代表外，還匯集了研發界的翹楚，其中包括國立成功大學智慧半導體及永續製造學院蘇炎坤 院長、中華民國南部科學園區產學協會 蘇芳慶 理事長、臺南市結構工程技師公會 施忠賢理事長等。在文化與觀光領域，除了有臺南在地各飯店餐飲及觀光園區業者代表出席外，還包括臺南市旅館商業同業公會 吳俊泰 理事長、臺南市民宿文化發展協會 柯凱文 理事長、臺南市文化觀光伴手禮產業發展協會 張慶鐘 理事長、臺南市糕餅商業同業公會 盧禮泉 理事長、臺南市鴨母寮文創觀光協會 胡海揚 理事長、台南市孔廟商圈產業促進會 陳裕文 理事長，以及臺南市赤嵌朋派商圈 吳俊誠 理事長等，都參與支持並為臺南會展產業聯盟共識增添了信心。

此外，醫療與衛生領域的領袖，如臺南市醫師公會 陳相國 理事長、臺南市診所協會 賴俊良 理事長、台灣區眼鏡工業同業公會 李正忠 理事長、成大健康服務暨數位創新推動辦公室 許以霖 執行長、奇美醫院眼科部 郭淑純 部長，同樣蒞臨盛會。學術界的重要人物，如國立臺南大學 陳惠萍 校長、國立臺南藝術大學 詹景裕 校長、國立臺南護理專科學校 黃美智 校長、臺南市立沙崙國中 陳柏蒼 校長，也應邀出席晚宴。這些嘉賓的參與不僅豐富了晚宴的內容，也為沙崙地區帶來了新的思維和機會，顯著提升了這次交流活動的商業促進重要性。

臺南沙崙地區目前正處於前所未有的發展階段，接下來的一年，沙崙將迎來2024台灣燈會在臺南，以及 國際性盛會第二十屆臺灣國際蘭展及第二十三屆世界蘭花會議，國際級多元豐富的活動量能將成為推動臺南經濟發展的重要動力，特別是高鐵臺南站每天2~4萬人次的人流，為沙崙地區提供了巨大的發展機會與優勢。 沙崙智慧綠能科學城作為臺南的重要項目，將結合先進的綠色能源技術與創新科學研究，為臺南帶來綠色經濟的新浪潮。這不僅提升了臺南市的國際競爭力，也是大南方地區經濟和社會發展的關鍵。晚宴上，各方代表積極討論利用科技創新和文化資源來推動全面發展。

「2023點亮沙崙交流晚宴」不僅是成功的交流活動，更是臺南市進軍國際會展、商業貿易、智慧科技城市的重要里程碑。隨著沙崙智慧綠能科學城的發展及產官學界的持續支持與合作，臺南市致力成為新一代的國際會展城市，並與台北世貿信義商圈和高雄亞灣、及日本會展造鎮的橫濱國際平和會議場為例，都是會展城市發展的看齊目標，為臺南沙崙未來30年及臺南市、大南方打造一個永續發展的會展交流平台及智慧綠色服務生態圈。