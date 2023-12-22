【時報-台北電】陽明(2609)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告11月營業收入109.19億元，稅前虧損18.75億元，稅後虧損15.65億元，每股虧損0.44元。（編輯：邱致馨）

#時報 #陽明 #每股虧損 #航運股 #有價證券