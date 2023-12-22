【時報記者任珮云台北報導】精英(2331)今舉行法說會，董事長鍾依文表示，在庫存去化告一段落，明年景氣比今年好，但中國仍受地產逆風及高失業率牽制，將通縮輸出到全球。所以，明年精英會以拚獲利成長為主。明年精英會推出AI伺服器和AI PC等相關產品，精英會在傳統領域中，用「非典型」的作法彎道超車。

精英明年元月將舉行臨股會，進行董事全面改選，董事席次由9席減至7席。

精英今年將內供的PCB事業群切割，新成立精祥科技，精祥在開曼群島註冊登記，由精英注資15億元，目前精祥總經理黃揚正在泰國張羅設廠事宜。精祥董事長亦由鍾依文擔任。精祥將來挹注精英獲利動能會比精強更明顯。

因應地緣政治、全球供應鏈變化及客戶需求，精將透過精祥科技投資在泰國設立孫公司，並在未來3年內，投資15億元用於購地建廠，專注生產高頻高速電路板，與多層電路板等PCB產品生產。精英泰國新廠預計2025年投產，產線含括顯示卡、主機板、資料中心、伺服器、網通及車載等產品。

精英先前成立的精強，資本額僅1.7億元，今年前3季EPS為3.71元，主要業務包括智慧零售、智慧充電樁、智慧會議和無人搬運車等。而今年由精英切割成立的精祥，則聚焦在PCB平台，成為電子代工廠和國際品牌商的橋樑。

精英今年前三季三率三升，毛利率16%，營益率3%，淨利率5%。前三季獲利7.1億元，EPS為1.29元。新團隊在2021年加入後，精英負債比下滑10個百分點至48%，而流動比持續上升，財務結構表現敏捷、穩健。