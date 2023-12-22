財政部22日公告113年度全年公債發行計畫暨第1季公債發行明細，為因應國庫調度及中央政府債務基金舉新還舊財務運作需要，助益債券市場殖利率曲線建構，持續推動公債發行時程規律化作業，113年度公債發行計畫續採定期適量發行及「二階段公告」方式辦理。
為活絡債券市場，財政部積極推動非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，113年度預計發行2期乙類公債，加計中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，預計發行17期甲類公債，合計全年度發行19期公債。
其中1月發行3期，3月、4月、5月、9月及11月各發行2期，其餘6個月各發行1期；發行年期分別定為2年（2期，含1期乙類公債）、5年（6期）、10年（7期，含1期乙類公債）、20年（2期）及30年（2期）。
其中，113年第1季預定發行5期甲類公債及1期乙類公債共1,800億元，包括1月新發行2年期的「113甲1期」公債300億元，新發行20年期「113甲2期」公債300億元，新發行5年期「113甲3期」公債300億元。
2月則將新發行10年期「113甲4期」公債350億元。至於3月將增額發行5年期「113甲3期」公債350億元，新發行2年期「113乙1期」公債200億元。
至於113年度全年國庫券續採「二階段公告」方式辦理，全年預計發行7期，為調節國庫收支暨維持調度彈性，113年度第1季預計發行4期國庫券共1,200億元。
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