經濟部產業園區管理局22日表示，為了提升園區廠商競爭力及拓展商機，委託資策會數位轉型研究院，協助區內企業參與「2023大阪機械要素技術展」，科技產業園區的佳凌科技、峰安車業、星博電子、海波視和雄欣等5家企業參展企業，產業園區則有臺灣內富電子、日機公司、品固公司等10多家廠商參展，參展期間，約有72家日本企業親赴現場與科技產業園區廠商洽談合作事宜，估計一年後商機金額將超過新臺幣3,300萬元。

園管局說，在工業4.0浪潮推動下，數位新興科技不斷發展，各國政府皆將數位轉型視為帶動產業升級、經濟成長的驅動力。園管局轄管全國13個科技產業園區、67個產業園區，計80個園區聚落，涵蓋全國逾75％產業用地，而科技產業園區內，日商投資的公司有近70家，是占比最高的外資來源，顯見日本廠商是區內廠商相當重要的合作夥伴。

該局表示，今年10月舉辦的「2023大阪機械要素技術展」，來自日本及世界各地的參展廠商家數約1,130家，園管局所屬科技產業園區及產業園區，均有廠商代表參與。

此次參訪，強化了臺灣和日本在軟硬體業的合作，將區內優異的製造業與資訊服務業能量輸出國際，園管局說，將持續提供最優質的服務，協助企業掌握數位經濟時代發展契機。

此次參展的廠商代表佳凌科技董事長劉嘉彬表示，該公司已第三年報名參加園管局舉辦的日本市場拓銷訪問團，佳凌公司近年主打高階車載鏡頭以及新研發的車載用除霧除霜鏡頭，透過此次展會，已成功吸引日本汽車大廠關注，後續將展開合作商談。

園管局說，為了行銷科技產業園區軟體廠商能量，園管局也促成中部軟體園區旗艦廠商鼎新企業、雄欣科技公司，與日本新創富訊金融科技公司，簽署MOU合作備忘錄，未來將在AI醫療照護、智能保單與數據分析等進一步合作。

另，中軟園區銓鼎科技公司，則與日本上市公司軟銀集團子公司ALES，洽談合作，未來，ALES將發揮精準定位專業應用於銓鼎公司的車聯網、智慧交通等服務。