台加雙方歷經兩年多談判的「投資促進及保障協議」（FIPA），甫於10月宣布完成談判工作。行政院經貿辦22日宣布，今上午由我國駐加拿大代表曾厚仁與加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民正式簽署協議，台加雙邊經貿關係達成深具歷史意義的里程碑。

經貿辦說，包括經濟部次長、外交部司長、金管會處長、財政部副司長等共同參與談判單位，以及台商保瑞藥業、能元科技、台灣智慧解決方案協會、台北市進出口商業同業公會、加商北陸能源、加拿大航空、露露樂蒙、台灣麥迪康、振東整合工程、傑明工程顧問等企業代表，皆一同共襄盛舉參與本簽約儀式，見證歷史性的一刻。

曾厚仁在致詞中表示，台加投資協議是加拿大於2021年修訂其對外洽簽投資協定範本後，首次對外完成簽署的投資協議，意義格外重大，未來台加投資協議將更可進一步強化供應鏈連結及韌性，彰顯我國在全球供應鏈的重要性。

倪傑民亦相當認同表示，參與此刻的簽署工作令其感到無比榮耀，耕耘十年，是非常值得的。倪傑民另強調，加國在推出新版投資範本後，選擇台灣做為第一個簽署國是明智的，相信台加雙方必能共創繁榮。

我方業者台灣智慧解決方案協會理事長焦國安指出，加拿大與我國同具AI高科技智慧能力，輔以台灣領先全球的智慧晶片解決方案，雙方深具互補性及合作商機，是我國推動能源轉型、淨零排放政策目標不可或缺的重要夥伴。加拿大業者亦支持此項協議並認為，台灣是值得深耕的市場，簽署投資協議之後，未來會持續擴大在台灣的投資。

經貿辦指出，加拿大為「美墨加協定（USMCA） 」成員，是我國布局北美市場重要一環，台加投資協議簽署後，再加上2016年已簽有「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，相信將能更加完善雙方投資環境。台灣現與美國逐步完成貿易協定，未來透過與美、加的經貿深化，預料將能進一步幫助業者進入北美高達5億人口市場。

加拿大不僅是G7重要一員，更是CPTPP成員，引領國際經貿規則討論，並曾於本年6月與美、英、日及紐澳共同發表反經濟脅迫宣言。近年來台加關係大幅提升，雙方投資及貿易關係日益密切，加國總理杜魯道亦連續三年公開支持台灣有意義地參與國際組織，加國重要智庫-加拿大亞太基金會，於本月初，將台加雙方完成投資促進及保障協議談判納入加拿大印太戰略重要執行成果一環，足見我對加拿大印太戰略之重要性。

經貿辦說，該份投資協議內容融入社會責任、環境保護、治理目標等高標準貿易規範，充分反映台加理念相近，共同打造具包容性、永續性、可課責性高標準經貿體制，將有利帶動CPTPP國家對我符合高標準貿易規範的認同。