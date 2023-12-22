對恢復石斑魚輸陸，農業部22日表示，中方既已肯定台灣已做好石斑魚生產管理措施，應一視同仁勿做政治考量，勿片面公布部分輸銷名單分化台灣漁民，並重新回到政府防檢疫單位對話平台。

農業部表示，自111年6月13日中國通知因我國石斑魚檢出隱性結晶紫超標將暫停石斑魚輸入迄今，我國透過前揭平台已7次跟中方聯繫，說明我方已提升石斑魚養殖產業管理，以及提供輸大陸地區石斑魚養殖場合格登錄名單，並促請啟動雙方交流及合作，但始終沒有獲得的中方回應。

農業部指出，在中國大陸片面暫停石斑魚進口後，台灣努力進行石斑魚養殖產業衛生安全改善措施，國內持續加強管理及運銷面，包含全面檢驗石斑魚養殖戶生產環境，並進行出貨前的抽樣與留樣，及檢討修正相關法規，確保上市安全並後續可追蹤。

農業部積極採取內銷、外銷及加工等具體措施，多次邀集縣市政府、出口業者及漁民辦理座談會、講習會，以強化漁民養殖能力及動物用藥安全，以符合高端市場採購需求，龍虎斑12月產地池邊價平均233元／公斤，較去年同期上漲6.1％，及較近3年平均上漲5.7％。

農業部更佈局全球高消費市場，已開拓馬來西亞、美國、新加坡及日本等新興市場，不再依賴單一中國市場。108年～110年台灣石斑魚輸銷中國出口報關價格約每公斤6-9美元，然而外銷美國約每公斤14-19美元，112年1-11月更增加為每公斤31美元，顯示臺灣石斑魚外銷高端市場確保漁民收益前景可期。

此外，透過與外銷業者及海外通路多元行銷合作，台灣石斑魚111年近入日本藏壽司通路、並於美國國慶酒會入菜、與美國米其林星期主廚及餐廳合作推廣臺灣石斑魚料理等，已開拓馬來西亞、美國、新加坡、日本及以色列等新興市場，111年臺灣石斑魚外銷中國及香港以外市場251公噸較前(110)年同期46公噸成長，且112年1-11月外銷363公噸亦較去年同期185公噸近翻倍成長，成果亮眼。

農業部指出，不樂見中國雖接受我方提供生產管理強化措施，仍未遵循國際慣例以片面擇定7家部分養殖場做法，過程既未與我方磋商且未告知檢疫科學條件，造成台灣業者面臨無一致性市場規則可循。

農業部再次呼籲中國回應我方，既已肯定台灣已做好石斑魚生產管理措施，應一視同仁勿政治考量，僅片面公布部分輸銷名單，並重新回到政府防檢疫單位對話平台。