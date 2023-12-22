不少人提到國民年金，都諷刺是「失業成罰金」，都沒薪水，政府還會一直寄帳單，即使繳了錢，也要等到65歲才能開始月領，即使開始領，也領不多，那到底是否值得繳？財務規畫達人艾倫坦言，原本也認為國民年金制度很糟，但釐清國民年金存在的價值後，才發現國民年金的報酬率其實不低，如果欠繳超過期限，最後可能會損失不小。
艾倫日前在粉專「艾倫的理財研究室」上，透過影片說明許多人會遇到關於國民年金的疑難雜症，他藉2個案例說明繳納國民年金的好處。
他以諮詢個案陳先生為例；陳先生現年65歲，10年前就退保，勞保年資30年平均投保薪資38,000元，試算出勞保年金只能月領17,670元；假設他這10年間有繳國民年金，能夠月領2,569元，勞保加國保就能月領超過2萬元，但若他這10年都沒繳國民年金，等於這10年累積退休金等於0，他65歲時只能月領17,670元，這樣退休生活恐怕會很辛苦。
再看另一個例子，諮詢個案蔡小姐縣年25歲，沒有任何社會保險所以會被自動加入國民年金，目前國民年金投保金額是19,761元，每個月保費1,186元，一年的國民年金保險費總共要繳14,232元；假設蔡小姐只繳1年就不繳了，其它時間一路加保勞保到退休，那65歲她能領到的國民年金就是月領257元，1年總領3,084元；按4%法則回推3,084元，推算結果是，退休前要準備到77,100元，月領金額才能有高機率超過國民年金。
接下來，再用她前面繳出的本，也就是25歲這一年繳的14,232元計算，如果要於65歲增值到77,100元，把這筆國民年金的錢省下來配置，就需要年化報酬率4.4%以上的投資工具，才能讓不繳的錢規畫到比國保領得更多。
※免責聲明：本文獲得「艾倫的理財研究室」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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