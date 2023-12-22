【時報-台北電】行政院主計總處公布，11月失業率3.34%，較上月下降0.09個百分點。

11月失業率為3.34%，較上月下降0.09個百分點，較去年同月亦降0.27個百分點。1至11月失業率平均為3.49%，較去年同期下降 0.19個百分點。

按教育程度別觀察，以大學程度者失業率4.55%最高，高級中等（高中、高職）及研究所程度者分別為3.14%及2.65%。按年齡層觀察，15至19歲者失業率8.03%，20至24歲者11.27%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高。25至29歲者失業率為5.73%，30至34歲者降至3.46%。11月經季節調整後失業率為3.37%，較上月下降0.04個百分點。（編輯：沈培華）

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