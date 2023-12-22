在當今全球化的商業環境中，企業面臨複雜的供應鏈挑戰，為了在競爭激烈的市場中脫穎而出，企業越來越重視將關務和關稅管理納入其供應鏈策略之中。 關務和關稅管理不僅是遵守規定的必要步驟，更是提高企業競爭力的有效業務策略。

普華國際貿易諮詢公司協理郭維智說明，企業應該至少每2至3年定期做健康檢查，檢視內部流程，有助於及早發現企業在稅務、合規性等潛在的風險，以便及時採取修正以及實施預防措施；也可能在健康檢查過程中發現優化物流和關稅成本的潛在機會。

此外，越來越多國際型投資公司在檢視一間企業是否值得投資時，將關務實務以及關稅管理是否合規納入必要的考量因素之一，而由於資訊落差，關務、關稅則是時常被企業忽略的一環，建議企業應多加重視，以贏得更多商機。

國際市場中，良好的關務和關稅管理是企業取得競爭優勢的關鍵因素之一。透過適當的管理，企業能夠實現更節能的運營、降低成本、提高產品交付的準時性，並減少潛在的物流風險，有助於提高供應鏈效率。通過優化關務流程和提高合規性，企業能夠更快速、更精準地完成進出口申報和管理關稅，從而節省時間和成本。有效的關務和關稅管理能夠降低企業面臨的風險和負擔。瞭解和遵守各國的關務法規，可以避免因未遵守規定而產生的罰款和海關稽核。