臺灣證券交易所訂於下周一（25）日召開有價證券上市審議委員會，將審議裕慶- KY（6957）股票上市案。
裕慶金屬公司負責人為廖昭宜，公司資本額及申請上市時之淨值各為4.87億元及13.53億元，主要產品包括各類材質商用展示架及智能電動床機構件之研發、生產及銷售。
在稅前盈餘表現方面，2020年為6,394萬元、2021年為2.22億元、2022年為6.84億元、2023年前三季為11.21億元；每股稅後盈餘（EPS）各為1.18元、4.76元、12.62元、17.86元。獲利逐年倍增。
臺灣證券交易所訂於下周一（25）日召開有價證券上市審議委員會，將審議裕慶- KY（6957）股票上市案。
裕慶金屬公司負責人為廖昭宜，公司資本額及申請上市時之淨值各為4.87億元及13.53億元，主要產品包括各類材質商用展示架及智能電動床機構件之研發、生產及銷售。
在稅前盈餘表現方面，2020年為6,394萬元、2021年為2.22億元、2022年為6.84億元、2023年前三季為11.21億元；每股稅後盈餘（EPS）各為1.18元、4.76元、12.62元、17.86元。獲利逐年倍增。
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