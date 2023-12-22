為配合農業綠能政策，建立農業與綠能共生經營模式，農業部提供的「百億農業綠能貸款專案」新台幣100億元之優惠貸款額度，由農業部「農業節能減碳貸款」及全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應，農業部為持續鼓勵農漁業者積極參與，將該貸款專案受理期限由原2023年底延長至2024年底止。
「農業節能減碳貸款」對象為農漁民、農漁民團體及農企業，額度原本最高為3千萬元，為配合本貸款專案提高額度為1.2億元，目前貸款利率農漁民為1.29％、農漁民團體及農企業為1.79％。借款人所需資金超逾1.2億元，或非屬農漁業者，可由全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應，貸款利率目前為2.382％。
農金署表示，借款人擔保能力如有不足，貸款經辦機構可協助送信用保證機構保證。農業信用保證基金配合本貸款專案並有提供手續費優惠。
本貸款專案自2021年3月1日開辦，截至2023年11月底｢農業節能減碳貸款」計核貸324件金額逾38億元，｢農業綠能設置貸款」計核貸53件金額逾30億元，合計核貸377件金額逾68億元，以行業別區分主要係畜牧業占48％，及漁業占35％。本貸款專案提供農漁業者購置與農業經營相結合之綠能設施（設備）所需資金，有助於加速推動政府農業綠能政策，同時穩定農業經營所需電力與提升農產業附加價值，並增加農漁業者額外收入，達成農電共享雙贏之政策目標。
農金署表示，因農漁業者對本貸款專案詢問度高且考量農漁業者尚有資金需求，為配合農業綠能政策之持續推動，爰延長受理期限至2024年底止。
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