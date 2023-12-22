國立成功大學鏈結國際成效亮眼，跨國合作再添一椿。成大產學創新總中心 11 日與來自日本的國際電氣通信基礎技術研究所（ATR）簽署合作備忘錄，ATR 加入成為產學創新總中心的國際會員。同時，ATR 與日本貿易振興機構 （JETRO）合作，從關西地區精選 3 個深具潛力的新創團隊來台進行海外特訓，由成大提供完善的新創輔導機制，並且參訪南部科學園區及 TTA South 等，積極展開與台灣企業、加速器及新創團隊的鏈結。

簽署儀式在成大莊偉哲副校長見證下，由產學創新總中心黃良銘主任與日本 ATR 鈴木博之代表取締役專務共同完成。莊副校長指出，早期台灣 4 所主要大學的學生，除了成大學生外，多數都是畢業後出國深造，然後就在國外落地生根，而成大畢業生大多留在國內，並且投入產業奮鬥精進，根據統計台灣百大公司近 8 成的 CEO 或創辦人是成大畢業的校友。成大與台灣企業公司有非常緊密的鏈結，因此，「我衷心期盼台日的合作能夠協助雙邊的新創團隊積極鏈結台灣及日本企業，畢竟速度對於新創團隊來說至關重要，唯有加速創新的腳步才能在瞬息萬變的世界扎穩根基。」

鈴木代表取締役專務指出，ATR 在 4 年前展開與全球新創合作的計畫，與全球逾千個機構建立合作網絡，包括英國、以色列、台灣、加拿大、西班牙、印度等地，並且持續拓展範圍，過去 3 個月內 ATR 就與埃及與立陶宛建立合作關係，「今天非常開心成大也加入成為我們的合作夥伴」，ATR 的 KGAP+ 是專為新創公司與日本企業提供企業匹配的加速器，但是過去 9 批培訓的 140 個新創團隊中，只有兩個是來自台灣的團隊，「我們引頸翹望引進更多台灣團隊加入我們的 KGAP+ 計畫」。

ATR一行將在台灣參加為期 1 周的培訓課程，由成大產學創新總中心提供一對一的業師輔導、工作坊及營運管理課程等資源，協助團隊技術商業化，並且安排參訪南科區管理局及南科相關企業，以及鏈結成大與 TTA South 的新創團隊，促進雙邊新創人才落地交流，預計明年成大也會選派新創團隊至日本回訪交流，協助成大新創探索東亞及全球市場。

國際電氣通信基礎技術研究所（ATR）成立於 1989 年，位於日本京都府精華町，為日本關西京阪科學城的核心研究機構，擁有近 260 名員工，其中近 7 成是研究人員。作為京阪奈全球加速計畫 KGAP+（Keihanna Global Acceleration Program Plus）的主辦機構，ATR 亦扮演創新中心的角色，致力建立鏈結全球網路的開放創新平台，以支持跨領域的研究和開發及商業化支援等多方面的活動，在公司、企業、居民、研究機構、大學和政府之間建立堅實的聯繫，形成一個良性循環，進而促進創新生態系統的發展。

截至目前，KGAP+ 自 2019 年啟動以來已完成 9 批新創團隊的培訓。此次 ATR 攜手日本貿易振興機構（JETRO）開辦「KGAP+ x JETRO 台灣特別計畫」，從 KGAP+ 新創企業生態系統中精選 3 個深具潛力的新創團隊來台進行海外特訓，覷準成大新創領域的量能，以成大做為海外特訓的實作場域，引領新創團隊與全球企業和學術機構等合作夥伴建立關係。

ATR 帶隊來台的3個新創團隊 Neiglobe Networks、Project K 與 Osaka Heat Cool，技術領域聚焦網際網路與智慧裝置。為彌補災害區域中 ICT 需求供應的差距，Neiglobe Networks 開名為「LACS（Locally Accessible Cloud System）」的可攜式災害用緊急通信系統，可在受災區域暫時建立類似網際網路的環境，以便當地居民能夠使用智能手機等設備進行通訊。該系統具有基本的 ICT 功能，包括廣播型通信、公告板、消息功能和註冊功能，旨在於災害情況下迅速建立本地網絡環境，以供災害應對官員和當地社區使用。LACS 的預期用途包括在災害現場進行通信、在避難中心提供臨時通信工具，以及在正常情況下作為活動和培訓的本地通信工具。

Project K 是由 ATR 研發成果衍生的新創團隊，致力於研發一款穩定的通訊技術，目的是在提供強大、經濟高效、易於設置使用且無需許可證即可操作的無線網路通訊設備，專為應用於林業等存在眾多障礙物的工作現場而設計，即便現場遭遇惡劣環境，系統也能確保穩定、低延遲的通信，包括提供高品質視訊以進行現場機器的遠端控制。Project K 代表近藤良久博士是 ATR 旗下實驗室的負責人，為使研發成果應用於社會，他於 2023 年參加 KGAP+ 計畫的夏季培訓，是首個以 ATR 研發成果加入 KGAP+ 計畫的新創團隊。

大阪大學衍生的新創公司 Osaka Heat Cool，開發名為 Thermo Scratch 的止癢設備，「以溫度解碼 5 種感官」為其使命。搔癢是由昆蟲叮咬、過敏、異位性皮膚炎、內科疾病等多種因素引起的問題，Thermo Scratch 採用帕爾帖元件的半導體，在應用於皮膚時能提供「熱」和「冷」兩種的感覺，透過同時應用「熱」和「冷」，以溫度感應製造微弱疼痛的錯覺，有效緩解搔癢，同時不損害皮膚，尤其適用於無法忍受搔癢的兒童。

成大與 ATR 的合作將一同協助台日雙方新創團隊的成長，藉由鏈結雙方豐沛的產官學資源，輔導新創團隊逐步走過從概念發想驗證、原型產品開發、打造最小可行性產品（MVP）的過程，另外亦將共同協助已進入商業發展階段之新創公司加速發展，透過鏈結共享雙方的多樣化跨國產業市場通路資源，引導加速台日新創公司打入台日市場，共同催生具有國際視野與快速規模化發展潛力新創企業。