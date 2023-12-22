【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國國防部周四宣布，目前共有20多個國家同意加入以美國為首在紅海護航的新聯盟，將共同維護紅海的商業運輸，以免受到葉門胡塞（Houthi）武裝組織的襲擊。

值得注意的是，這20多個國家當中，有至少8個同意加入的國家拒絕曝光，在以色列-哈瑪斯戰爭導致區域緊張局勢急速升溫之際，突顯出這個護航行動具有的政治敏感度。

美國少將Patrick Ryder表示，現在已有超過20國家同意加入，他特別提到了希臘和澳洲發布的聲明，「我們會讓其他國家談論他們如何參與，並尊重他們的決定」，「每個國家都將以自己能力所及做出貢獻，這是一個『自願性的聯盟』，有些派遣船隻，有些派遣人員或提供其他類型的支持」。

希臘和澳洲在21日宣布加入這個以美國為首的紅海護航聯盟，但澳洲表示該國的戰略焦點仍然在印太地區。澳洲軍方明年1月將派出11名軍事人員支持這項以巴林為總部的「捍衛繁榮行動」（Operation Prosperity Guardian）。

希臘則宣布將派遣一艘海軍護衛艦加入多國護航行動。