歲末年終，櫃買中心全力衝刺企業申請上櫃進度，總經理李愛玲日前喊話全年上櫃申請家數達成年初目標「有信心」，如今也確實傳出好消息。室內裝修設計工程廠潤德（6881）、連鎖咖啡品牌路易莎咖啡（2758）21日雙雙遞出上櫃申請後，也宣告年初喊出的24家申請上櫃目標家數「正式達標」，且距離年底仍有最後一周，能否「更上層樓」也備受期待。

櫃買中心董事長陳永誠今年初喊出上櫃家數24家、興櫃包含戰略新板45家之目標，根據櫃買中心最新統計，今年來截至22日止，申請登錄興櫃的家數高達69家，含戰略新板公司18家，不僅率先達標，更早已遠遠超越年初預期；而上櫃申請公司家數年底前也傳捷報，21日潤德、路易莎咖啡提出上櫃申請後，正式達成24家年初設定的目標。

櫃買中心第四季針對上櫃申請家數全力衝刺，隨年底封關倒數鐘聲響起，櫃買也提前報喜，不僅24家達標，李愛玲上周更加碼透露，全年申請上櫃的總家數甚至「有機會多於24家」，繳出優於預期的成績。