美股收紅，費半大漲近3%，台股今天反彈52.89點，收17596.63點，成交量2882億元。今天外資買超61.83億元，投信買超19.26億元，自營商賣超9.41億元，合計3大法人買超71.68億元。

面板雙虎看好明年景氣，友達、群創聯袂大漲，不過由於產業仍處於谷底，股價基期偏低，雙虎都還在年線之下，外資今天大買群創6.84萬張、友達4.16萬張，囊括買超冠亞軍。

此外，航空雙雄長榮航、華航也獲外資加碼各2.37萬張、1.94萬張。長榮航、華航股價處於半年線之下、年線附近，同樣屬於低基期個股。中鋼樂觀明年鋼鐵復甦可望優於預期，股價還在年線之下，外資今天加碼1萬張。

日前因跨足IC設計連2天漲停的英業達，股價在大漲後陷入盤整，外資今天大砍1.47萬張，居賣超第一名。

法人表示，近期台股高檔橫向盤整，今天指數雖然上漲，但成交量卻跌破3千億關卡，由於外資聖誕節長假效應，台股量能萎縮，大盤指數難有突破性表現，等到明年元月外資長假結束，資金量能可望回溫。展望2024，美國聯準會將進入降息循環，可望刺激經濟回溫，且產業庫存調整將步入尾聲，可望重啟新一輪成長周期，中長線台股行情不看淡。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)68472張、友達(2409)41605張、陽明(2609)26069張、長榮航(2618)23767張、華航(2610)19466張、復華富時不動產(00712)16404張、永豐金(2890)15886張、中鋼(2002)10136張、元大台灣50反1(00632R)9798張、台積電(2330)9164張。

外資今天賣超上市個股前10名為：英業達(2356)14730張、華邦電(2344)11668張、中石化(1314)11536張、中信金(2891)8564張、中環(2323)8487張、緯創(3231)7937張、國泰金(2882)6488張、聯電(2303)6232張、寶成(9904)6126張、兆豐金(2886)5755張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

#台股 #外資 #買賣超 #法人 #面板雙虎 #航空雙雄 #貨櫃 #群創 #友達 #陽明 #長榮航 #華航 #台積電 #英業達 #華邦電 #中石化 #中信金