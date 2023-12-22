【時報-台北電】台股22日加權指數收17596.63點，漲52.89點或0.30%，總成交值2911.00億元。三大法人買超71.68億元，其中外資買超61.83億元，投信、自營商分別買超19.26億元及賣超9.41億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、3檔金融股及2檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超1萬6261張，華邦電(2344)、中石化(1314)名列二、三名，分別賣超1萬4488張及賣超1萬2908張。第四及第五名為彰銀(2801)、緯創(3231)，其他依序為中環(2323)、國泰金(2882)、正新(2105)、開發金(2883)及敬鵬(2355)。

年關將近，三大法人調節電子股居多，其中AI股仍是賣超重心，英業達前二日獲連2買達14522張，今日就全數出貨，周五賣超16261張，成為第一大苦主。緯創同樣也是連2買後開始倒貨，先前累計買超40113張，今日賣超8316張。AI可說是今年下半年最夯話題，但走過前期瘋牛行情後，法人態度反覆不定，加上即將年，外資放假去，少了資金動能，AI股遭時買時賣不若全盛時期。

●三大法人22日賣超前十名：

1.英業達(2356)收50.60元，漲0.60元或1.20%，三大法人賣超1萬6261張。

2.華邦電(2344)收28.50元，漲0.10元或0.35%，三大法人賣超1萬4488張。

3.中石化(1314)收9.77元，跌0.22元或2.20%，三大法人賣超1萬2908張。

4.彰銀(2801)收17.55元，漲0.10元或0.57%，三大法人賣超9889張。

5.緯創(3231)收94.20元，跌1.00元或1.05%，三大法人賣超8316張。

6.中環(2323)收11.40元，跌0.05元或0.44%，三大法人賣超8280張。

7.國泰金(2882)收44.65元，跌0.05元或0.11%，三大法人賣超6335張。

8.正新(2105)收45.45元，跌2.45元或5.11%，三大法人賣超5307張。

9.開發金(2883)收12.25元，跌0.05元或0.41%，三大法人賣超5218張。

10.敬鵬(2355)收49.70元，漲0.10元或0.20%，三大法人賣超5173張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.英業達(2356)三大法人累計賣超8萬948張，其中外資賣超4萬5513張、投信賣超3萬7164張、自營商買超1728張；融資增2萬3913張、融券增2074張，券資比7.40%。

2.華邦電(2344)三大法人累計買超3萬4089張，其中外資買超5萬1617張、投信賣超1萬9484張、自營商買超1957張；融資增4469張、融券增295張，券資比3.89%。

3.中石化(1314)三大法人累計買超7294張，其中外資買超4989張、投信買超0張、自營商買超2305張；融資增3776張、融券增22張，券資比0.15%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）

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