【時報-台北電】台股22日加權指數收17596.63點，漲52.89點或0.30%，總成交值2911.00億元。三大法人買超71.68億元，其中外資買超61.83億元，投信、自營商分別買超19.26億元及賣超9.41億元。
三大法人買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、6檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為群創(3481)，買超7萬193張，友達(2409)、陽明(2609)名列二、三名，分別買超4萬3544張及買超2萬7437張。第四及第五名為長榮航(2618)、華航(2610)，其他依序為宏碁(2353)、台積電(2330)、萬海(2615)、長榮(2603)及中工(2515)。
面板業明年正向看，面板雙虎成猛虎，群創、友達佔一、二名，三大法人今日大加碼群創逾7萬張，連3日買超達11.5萬張；加碼友達4.3萬張，為連3買，雙虎今日就買超逾11萬張。紅海危機仍在，貨櫃三雄受惠，陽明股價再創波段高，昨日獲買超7.5萬張，今日再補貨2.7萬張，三大法人連6買；萬海獲連三買、長榮自12/8以來天天買超，共連11買。
●三大法人22日買超前十名：
1.群創(3481)收13.45元，漲0.45元或3.46%，三大法人買超7萬193張。
2.友達(2409)收17.00元，漲0.40元或2.41%，三大法人買超4萬3544張。
3.陽明(2609)收57.50元，漲2.10元或3.79%，三大法人買超2萬7437張。
4.長榮航(2618)收31.90元，漲0.75元或2.41%，三大法人買超2萬4655張。
5.華航(2610)收21.90元，漲0.65元或3.06%，三大法人買超2萬3042張。
6.宏碁(2353)收45.30元，漲0.65元或1.46%，三大法人買超1萬156張。
7.台積電(2330)收582.00元，漲5.00元或0.87%，三大法人買超8571張。
8.萬海(2615)收60.10元，漲0.50元或0.84%，三大法人買超8213張。
9.長榮(2603)收153.00元，漲1.00元或0.66%，三大法人買超7606張。
10.中工(2515)收13.65元，跌0.60元或4.21%，三大法人買超7183張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.群創(3481)三大法人累計買超4萬2225張，其中外資買超4萬4470張、投信買超80張、自營商賣超2324張；融資減4982張、融券增375張，券資比1.18%。
2.友達(2409)三大法人累計買超3793張，其中外資賣超5萬8283張、投信買超6萬2140張、自營商賣超63張；融資減1094張、融券增313張，券資比2.44%。
3.陽明(2609)三大法人累計買超12萬3621張，其中外資買超18萬6878張、投信賣超7萬6046張、自營商買超1萬2788張；融資增9520張、融券增8474張，券資比19.99%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)
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