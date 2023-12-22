【時報-台北電】台股22日加權指數收17596.63點，漲52.89點或0.30%，總成交值2911.00億元。三大法人買超71.68億元，其中外資買超61.83億元，投信、自營商分別買超19.26億元及賣超9.41億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、1檔中價位股及8檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為彰銀(2801)，賣超1萬7476張，永豐金(2890)、亞泥(1102)名列二、三名，分別賣超1萬3818張及賣超9142張。第四及第五名為中鋼(2002)、仁寶(2324)，其他依序為力積電(6770)、大成鋼(2027)、大聯大(3702)、華邦電(2344)及南電(8046)。
投信今日再砍彰銀居賣超之首，連7天大砍逾11.5萬張，永豐金也續成為第二大苦主，5天倒貨近5.7萬張。對傳產的亞泥賣壓加重，對中鋼呈現連26賣。另對近期隨AI題材大漲的仁寶呈現連五賣，對今日早盤大漲的華邦電已連八天出脫。
●投信22日賣超前十名：
1.彰銀(2801)收17.55元，漲0.10元或0.57%，投信賣超1萬7476張。
2.永豐金(2890)收19.30元，股價持平，投信賣超1萬3818張。
3.亞泥(1102)收40.25元，跌0.05元或0.12%，投信賣超9142張。
4.中鋼(2002)收26.75元，漲0.15元或0.56%，投信賣超8903張。
5.仁寶(2324)收36.10元，跌0.60元或1.63%，投信賣超8706張。
6.力積電(6770)收29.15元，漲0.40元或1.39%，投信賣超4873張。
7.大成鋼(2027)收39.20元，跌0.15元或0.38%，投信賣超4836張。
8.大聯大(3702)收83.40元，漲1.50元或1.83%，投信賣超3911張。
9.華邦電(2344)收28.50元，漲0.10元或0.35%，投信賣超3095張。
10.南電(8046)收241.50元，跌3.00元或1.23%，投信賣超2609張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.彰銀(2801)三大法人累計賣超6萬1830張，其中外資買超3萬1380張、投信賣超9萬2480張、自營商賣超731張；融資增843張、融券減48張，券資比0.08%。
2.永豐金(2890)三大法人累計賣超1萬269張，其中外資買超2萬9357張、投信賣超3萬8439張、自營商賣超1188張；融資減48張、融券增3張，券資比15.25%。
3.亞泥(1102)三大法人累計賣超9620張，其中外資賣超1萬2299張、投信買超4502張、自營商賣超1823張；融資增11張、融券增13張，券資比0.93%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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