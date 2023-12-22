【時報-台北電】台股22日加權指數收17596.63點，漲52.89點或0.30%，總成交值2911.00億元。三大法人買超71.68億元，其中外資買超61.83億元，投信、自營商分別買超19.26億元及賣超9.41億元。

投信買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超1萬239張，中信金(2891)、寶成(9904)名列二、三名，分別買超9264張及買超6485張。第四及第五名為鴻海(2317)、和碩(4938)，其他依序為台肥(1722)、榮運(2607)、東元(1504)、元大金(2885)及潤隆(1808)。

投信今日買盤力道最強之個股重回聯電，對該股呈現連十買。另對代工大廠鴻海連六買，對筆電代工大廠和碩更是連續第15天加碼買進。對中信金連七天偏多操作。

整體加碼個股仍偏傳產股，對傳產股寶成連五買，對台肥、榮運、東元、潤隆個股也都連買五天以上。

●投信22日買超前十名：

1.聯電(2303)收50.00元，漲0.60元或1.21%，投信買超1萬239張。

2.中信金(2891)收27.75元，跌0.10元或0.36%，投信買超9264張。

3.寶成(9904)收31.45元，跌0.30元或0.94%，投信買超6485張。

4.鴻海(2317)收103.50元，股價持平，投信買超6200張。

5.和碩(4938)收85.80元，跌0.10元或0.12%，投信買超5042張。

6.台肥(1722)收67.40元，漲1.00元或1.51%，投信買超4255張。

7.榮運(2607)收34.60元，跌0.40元或1.14%，投信買超3876張。

8.東元(1504)收45.60元，漲0.35元或0.77%，投信買超3734張。

9.元大金(2885)收26.80元，漲0.35元或1.32%，投信買超3382張。

10.潤隆(1808)收109.50元，跌2.50元或2.23%，投信買超3366張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計買超1萬7905張，其中外資賣超4萬5869張、投信買超6萬5787張、自營商賣超2012張；融資減3921張、融券減308張，券資比7.59%。

2.中信金(2891)三大法人累計買超2萬1726張，其中外資賣超4萬6595張、投信買超7萬5525張、自營商賣超7203張；融資增340張、融券增2張，券資比3.72%。

3.寶成(9904)三大法人累計買超1萬413張，其中外資賣超1萬6598張、投信買超2萬7006張、自營商買超4張；融資增500張、融券增2張，券資比1.01%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）

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