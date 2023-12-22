【時報-台北電】台股22日加權指數收17596.63點，漲52.89點或0.30%，總成交值2911億元。三大法人買超71.68億元，其中外資買超61.83億元，投信、自營商分別買超19.26億元及賣超9.41億元。
外資今逢高調節AI PC夯股之一英業達，轉賣超1.4萬餘張最劇，止步連2買。
美光、AI皆激勵記憶體群族，華邦電收小紅，外資同樣反手賣超1.1萬張，拿回昨日買超的4298張。
外資賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、3檔金融股及2檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超1萬4730張，華邦電(2344)、中石化(1314)名列二、三名，分別賣超1萬1667張及賣超1萬1536張。第四及第五名為中信金(2891)、中環(2323)，其他依序為緯創(3231)、國泰金(2882)、聯電(2303)、寶成(9904)及兆豐金(2886)。
●外資22日賣超前十名：
1.英業達(2356)收50.60元，漲0.60元或1.20%，外資賣超1萬4730張。
2.華邦電(2344)收28.50元，漲0.10元或0.35%，外資賣超1萬1667張。
3.中石化(1314)收9.77元，跌0.22元或2.20%，外資賣超1萬1536張。
4.中信金(2891)收27.75元，跌0.10元或0.36%，外資賣超8563張。
5.中環(2323)收11.40元，跌0.05元或0.44%，外資賣超8486張。
6.緯創(3231)收94.20元，跌1.00元或1.05%，外資賣超7936張。
7.國泰金(2882)收44.65元，跌0.05元或0.11%，外資賣超6487張。
8.聯電(2303)收50.00元，漲0.60元或1.21%，外資賣超6231張。
9.寶成(9904)收31.45元，跌0.30元或0.94%，外資賣超6126張。
10.兆豐金(2886)收38.35元，漲0.05元或0.13%，外資賣超5755張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.英業達(2356)三大法人累計賣超8萬948張，其中外資賣超4萬5513張、投信賣超3萬7164張、自營商買超1728張；融資增2萬3913張、融券增2074張，券資比7.40%。
2.華邦電(2344)三大法人累計買超3萬4089張，其中外資買超5萬1617張、投信賣超1萬9484張、自營商買超1957張；融資增4469張、融券增295張，券資比3.89%。
3.中石化(1314)三大法人累計買超7294張，其中外資買超4989張、投信買超0張、自營商買超2305張；融資增3776張、融券增22張，券資比0.15%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)
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