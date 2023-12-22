【時報-台北電】台股22日加權指數收17596.63點，漲52.89點或0.30%，總成交值2911.00億元。三大法人買超71.68億元，其中外資買超61.83億元，投信、自營商分別買超19.26億元及賣超9.41億元。

面板雙虎喊話穩住多頭軍心，外資耶誕節前送暖，今分別買超群創6.8萬張、友達4.1萬張。貨櫃股陽明人氣強強滾，單日成交量36.5萬張居冠，外資加碼2.6萬張，迄今連6買。

外資買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、1檔金融股及6檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為群創(3481)，買超6萬8472張，友達(2409)、陽明(2609)名列二、三名，分別買超4萬1604張及買超2萬6069張。第四及第五名為長榮航(2618)、華航(2610)，其他依序為永豐金(2890)、中鋼(2002)、台積電(2330)、萬海(2615)及中工(2515)。

●外資22日買超前十名：

1.群創(3481)收13.45元，漲0.45元或3.46%，外資買超6萬8472張。

2.友達(2409)收17.00元，漲0.40元或2.41%，外資買超4萬1604張。

3.陽明(2609)收57.50元，漲2.10元或3.79%，外資買超2萬6069張。

4.長榮航(2618)收31.90元，漲0.75元或2.41%，外資買超2萬3767張。

5.華航(2610)收21.90元，漲0.65元或3.06%，外資買超1萬9466張。

6.永豐金(2890)收19.30元，股價持平，外資買超1萬5886張。

7.中鋼(2002)收26.75元，漲0.15元或0.56%，外資買超1萬135張。

8.台積電(2330)收582.00元，漲5.00元或0.87%，外資買超9163張。

9.萬海(2615)收60.10元，漲0.50元或0.84%，外資買超8682張。

10.中工(2515)收13.65元，跌0.60元或4.21%，外資買超8189張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.群創(3481)三大法人累計買超4萬2225張，其中外資買超4萬4470張、投信買超80張、自營商賣超2324張；融資減4982張、融券增375張，券資比1.18%。

2.友達(2409)三大法人累計買超3793張，其中外資賣超5萬8283張、投信買超6萬2140張、自營商賣超63張；融資減1094張、融券增313張，券資比2.44%。

3.陽明(2609)三大法人累計買超12萬3621張，其中外資買超18萬6878張、投信賣超7萬6046張、自營商買超1萬2788張；融資增9520張、融券增8474張，券資比19.99%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅22日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

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