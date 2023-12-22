【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)參與台灣碳權交易所首批碳權採購，並於今(22)日國際碳權交易平台啟動暨首購企業授證儀式，由中華電信董事長郭水義代表接受頒發首批碳權購買證明。郭水義董事長表示，中華電積極響應政府2050年淨零排放政策，並持續推動「科技減碳」與「使用再生能源」兩大減碳策略，結合採購碳權，實現淨零排放目標。

郭水義指出，中華電信關注氣候變遷與全球暖化，響應聯合國巴黎協定所設定的攝氏1.5度氣候目標，並積極參與國內外淨零排放倡議，除已承諾2040年全面使用再生能源，以及通過SBTi的近期溫室氣體減量目標審查外，未來將藉由碳權的購買，推動產品及服務的碳中和，以實現淨零排放目標。

中華電推動「科技減碳」與「使用再生能源」兩大減碳策略，將運用ICT核心技術，自動收集/分析電力數據，即時掌握節能成效；導入AI及Big Data技術，智慧化分析與調控各類型網路設備(含行動基地台)用電，促成省電節能；解析障礙數據，預測基地台障礙機率，藉由預防性減障減少人員外派查修。在再生能源採購方面，中華電已經簽署再生能源採購合約，目前正進行CPPA企業購電的洽商，達成2040年100%使用再生能源的目標。

未來隨著台灣碳權交易平台的啟動，中華電將持續推動碳權的採購，優先運用於產品碳中和等之範疇三的減碳，也規劃申請自願減量專案取得碳權，適時參與國內碳權交易市場，助力國內產業2050年前達成淨零排放。