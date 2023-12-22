【時報編譯張朝欽綜合外電報導】香港股市在午間急挫，由紅翻黑。稍早大陸監管機關在周五公布一系列限制電子遊戲支出和獎勵的規定，對遊戲市場造成重大打擊。

周五香港恆生綜合指數收盤跌280.72點或1.69%，為16340.41點，上午最多升236點。國企股(H股)跌2.3%，為5489點。科技指數跌4.4%，為3548點。

騰訊重跌12.3%，收報274港元；網易大跌24.6%，報122港元。上午11點半的消息，重擊兩家遊戲龍頭公司，並明顯拖累了大盤。新加玻券商UOB Kay Hian一名分析師說，該政策的風險太高，人們原本以為這種風險應該已經結束了，並開始重新檢視基本面，但是現在嚴重打擊信心。

相關遊戲股下跌，嗶哩嗶哩跌9.7%，中手游跌16.8%，飛魚科技跌7.3%。其它在A股的遊戲股同樣集體下挫。

大型科技公司跟跌，快手跌7.2%，阿里巴巴跌2.0%，美團跌3.9%。

匯豐上漲0.9%，報61.8港元；該公司宣布，加拿大業務出售給加拿大皇家銀行，已經獲得加國批准，交易將於明年第一季完成。

煤炭股逆勢上漲2.9%，為表現最好板塊，南戈壁、蒙古焦煤漲逾10%。