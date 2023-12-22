【時報記者葉時安台北報導】財政部周五公告113年度全年公債及國庫券發行計畫暨第1季發行明細，公債為因應國庫調度及中央政府債務基金舉新還舊財務運作需要，助益債券市場殖利率曲線之建構，明年第一季預定發行5期甲類公債及1期乙類公債共1800億元。國庫券為調節國庫收支暨維持調度彈性，113年度第1季預計發行4期國庫券共1200億元。

財政部113年度全年公債發行計畫暨第1季公債發行明細，為因應國庫調度及中央政府債務基金舉新還舊財務運作需要，助益債券市場殖利率曲線之建構，賡續推動公債發行時程規律化作業，113年度公債發行計畫續採定期適量發行及「二階段公告」方式辦理。

為活絡債券市場，財政部積極推動非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，113年度預計發行2期乙類公債，加計中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，預計發行17期甲類公債，合計全年度發行19期公債，其中1月發行3期，3月、4月、5月、9月及11月各發行2期，其餘6個月各發行1期；發行年期分別定為2年(2期，含1期乙類公債)、5年(6期)、10年(7期，含1期乙類公債)、20年(2期)及30年(2期)。

各季公債發行期次如有變動，原則將於該季公告日期(即第2季為3月22日、第3季為6月21日及第4季為9月23日，遇假日提前1或2天公告)一併公告。

113年度第1季預定發行5期甲類公債及1期乙類公債共1800億元，各期公債發行明細，1月份新發行「113甲1期」公債300億元，2年期，於1月2日標售，1月5日發行；新發行「113甲2期」公債300億元，20年期，於1月15日標售，1月18日發行；新發行「113甲3期」公債300億元，5年期，於1月24日標售，1月29日發行。

2月份新發行「113甲4期」公債350億元，10年期，於2月20日標售，2月23日發行。3月份增額發行「113甲3期」公債350億元，5年期，於2月26日標售，3月1日發行；新發行「113乙1期」公債200億元，2年期，於3月12日標售，3月15日發行。

財政部113年度全年國庫券發行計畫暨第1季國庫券發行明細，113年度國庫券續採「二階段公告」方式辦理，全年預計發行7期。為調節國庫收支暨維持調度彈性，113年度第1季預計發行4期國庫券共1200億元，各期國庫券發行明細，1月份發行「財113-1期」國庫券，數額300億元，期限91天期。1月10日標售，1月11日發行；發行「財113-2期」國庫券，數額350億元，期限273天期，1月25日標售，1月26日發行。2月份發行「財113-3期」國庫券，數額250億元，期限182天期，2月22日標售，2月23日發行；發行「財113-4期」國庫券，數額300億元，期限91天期。2月27日標售，2月29日發行。3月份則必要時發行國庫券。