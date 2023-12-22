【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所訂於12月25日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議裕慶金屬申請股票上市案。
裕慶金屬資本額4.87億元，申請上市時淨值13.53億元，主要產品：各類材質商用展示架及智能電動床機構件研發、生產及銷售。2020到2022年稅前淨利0.64億元、2.22億元及6.84億元，每股稅後盈餘1.18元、4.76元及12.62元。今年前3季稅前淨利11.21億元，每股稅後盈餘17.86元。
【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所訂於12月25日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議裕慶金屬申請股票上市案。
裕慶金屬資本額4.87億元，申請上市時淨值13.53億元，主要產品：各類材質商用展示架及智能電動床機構件研發、生產及銷售。2020到2022年稅前淨利0.64億元、2.22億元及6.84億元，每股稅後盈餘1.18元、4.76元及12.62元。今年前3季稅前淨利11.21億元，每股稅後盈餘17.86元。
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