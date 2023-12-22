【時報記者王逸芯台北報導】大陸政府宣布，自明年元旦起，對台中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)部分產品關稅減讓，內容包括丙烯等12項塑化相關類產品，台塑(1301)集團今(22)日釋出最新聲明表示，對此舉深表遺憾，這對台灣的很多產業影響很大，期望儘速協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。

台塑集團聲明指出，基於2010年6月起，兩岸在九二共識基礎上，所簽署的《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）對兩岸經濟發展有重大貢獻，但很遺憾大陸即將中止ECFA部分石化產品的關稅減讓，這對台灣的很多產業影響很大。

台塑集團聲明強調，希望兩岸經貿應該加強交流合作而非對抗或中斷，兩岸關係能夠重回和平發展軌道，兩岸政府能夠對話，儘速協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。