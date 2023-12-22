【時報-台北電】陽明(2609)公告終止共計10艘貨櫃輪售後租回交易。
109年8月13日董事會通過新造6艘2,800TEU級貨櫃輪移轉出售予全資子公司全洋海運股份有限公司並向其租回營運。原公告係全資子公司全洋海運與陽明公司進行船舶售後租回交易。
變動緣由，因集團營運需求考量，安排出售全資子公司全洋海運售後租回6艘2,800 TEU級貨櫃輪，故同時終止原簽定售後租回之交易。
109年5月13日原公告董事會通過新造4艘2,800 TEU級貨櫃輪移轉出售予全資子公司全洋海運股份有限公司並向其租回營運。今公告因集團營運需求考量，安排出售全資子公司全洋海運售後租回4艘2,800 TEU級貨櫃輪，故同時終止原簽定售後租回之交易。
陽明同步代全資子公司全洋海運公告終止出租6艘貨櫃船。代全資子公司全洋海運公告終止出租4艘貨櫃船。（編輯：沈培華）
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