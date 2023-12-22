【時報記者張漢綺台北報導】IT電池模組價格競爭激烈，電池模組廠順達科(3211)保守看待2024年營運，順達科總經理張崇興表示，雖然非IT產品可望持續成長，但IT相關產品營收較今年下滑，預期2024年營收將較2023年下滑，加上分散區域製造管理成本上升，明年營業淨利率也將較今年下降。

順達科今天舉行線上法說會，由董事長鍾聰明、總經理張崇興及財務副總林郁蕙親自主持，順達科產品分為IT電池模組及非IT電池模組，其中IT部分涵蓋NB與平板電腦，非IT電池模組主要應用為輕型電動自行車/摩托車/搬運載具電池組、伺服器不斷電系統及資料中心用電池模組、儲能電池模組及電池組充電器等，受到NB市況不佳影響，順達科今年前3季稅後盈餘為5.2億元，年減13.45%，每股盈餘為3.46元，不過在BBU新客戶出貨開始放量挹注下，順達科11月合併營收躍升至17.56億元，月增45.46%，累計前11月合併營收為157.41億元，年減8.15%。

張崇興表示，目前IT終端客戶庫存已經解決，回復到正常水準，非IT儲能產品沒有遇到庫存問題，但電動自行車部分還在消化庫存中，目前訂單能見度約一季左右，稼動率大約60%到70%，第4季IT領域的動能與第3季相近，非IT部分，伺服器BBU(電池備援電力模組)新客戶開始量產，並逐步放量，ESS(儲能系統)出貨維持穩定，E-Mobility(輕型電動載具)市場動能仍不明朗，但新客戶自第4季開始出貨，順達科預期，第4季營收跟第3季差不多，但獲利可望較第3季好一點。

展望明年，張崇興表示，就兩大產品線來看，2024年全球平板電腦出貨預估持平，NB或將微幅成長，依目前接單狀況，預估2024年IT產品營收將較2023年下滑；非IT領域，BBU、ESS穩定成長，公司積極開發其他客戶強化成長動能，輕型電動載具(E-Mobility)希望2024年下半年恢復動能。

張崇興指出，通膨、高利率、中美貿易衝突及地緣政治風險導致供應鏈遷移及分散區域製造，均造成管理及製造成本上升，且同業以市佔為前提進行價格競爭，皆對未來成長動能及營運造成不利影響，預期2024年營收將較2023年下滑，營業淨利率也將較今年下降。

為因應分散製造基地需求，順達科在泰國新增廠區，預計明年第4季開始量產。

在業外部分，順達科龜山A7產業專區內住宅用地4047坪與富宇建設公司合建分售案預計於113年上半年取得使用執照並辦理土地過戶，預期明年上半年將可認列投資收益，法人預估，有望為順達挹注明年逾一個資本額的業外收益。