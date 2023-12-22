日本政府為了因應外國訪客回流，2024年1月起將在羽田機場試行簡化入境程序，事前在網上填寫資料的入境旅客之後僅需在入境審查前掃描1次QR code，經過臉部辨識即可通過海關。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府觀光局（JNTO）12月20日公布推估數字，今年1月到11月訪日外國客總計約2233萬2000人，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首度重返2000萬人大關，而日本國內主要機場也出現入境旅客大排長龍的情形。

日本政府為此將整合部分入境審查與海關申報程序。

依照目前通關程序，事前在網站上填寫必要資訊的入境旅客，在入境審查及海關申報時必須掃描網站生成的QR code（快速反應二維碼）以及護照等，之後簡化程序上路後，僅需要在入境審查前掃描1次QR code，若沒問題的話，在海關申報時經過臉部辨識即可通過。

簡化程序將於2024年1月起在羽田機場試行，日本政府將根據試行結果，規劃2024年4月起推廣至全國的機場，盼在訪日外國人有望增加之際，提高旅客使用機場的便利性。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1121222