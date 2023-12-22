日本政府為了因應外國訪客回流，2024年1月起將在羽田機場試行簡化入境程序，事前在網上填寫資料的入境旅客之後僅需在入境審查前掃描1次QR code，經過臉部辨識即可通過海關。
日本放送協會（NHK）報導，日本政府觀光局（JNTO）12月20日公布推估數字，今年1月到11月訪日外國客總計約2233萬2000人，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首度重返2000萬人大關，而日本國內主要機場也出現入境旅客大排長龍的情形。
日本政府為此將整合部分入境審查與海關申報程序。
依照目前通關程序，事前在網站上填寫必要資訊的入境旅客，在入境審查及海關申報時必須掃描網站生成的QR code（快速反應二維碼）以及護照等，之後簡化程序上路後，僅需要在入境審查前掃描1次QR code，若沒問題的話，在海關申報時經過臉部辨識即可通過。
簡化程序將於2024年1月起在羽田機場試行，日本政府將根據試行結果，規劃2024年4月起推廣至全國的機場，盼在訪日外國人有望增加之際，提高旅客使用機場的便利性。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1121222
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：