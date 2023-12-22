日本政府今天公布的數據顯示，由於電費、瓦斯費下降，日本11月的核心消費者物價指數（CPI）年增率從10月的2.9%下滑到2.5%。
世界第3大經濟體日本的這項數據，並不包括波動較大的生鮮食品價格，但數字與彭博調查中的市場預期相符。
據日本總務省說法，這是2022年7月以來物價增幅最低的一次，這段期間的電費和瓦斯費下降，不過住宿和電信費用有所增加。
第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）首席經濟學家新家義貴（Yoshiki Shinke）告訴法新社，「由於去年（加工）食品價格飆升，而（今年11月）價格漲幅有所走緩」，使通膨放緩。
他說：「電費、瓦斯費也是如此。」
剔除生鮮食品及能源後，日本物價繼10月上漲4%後，再上漲3.8%，這符合市場預測。
與世界其他經濟體一樣，日本的物價因俄烏戰爭上漲，而日圓走軟也讓進口產品變得更加昂貴。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1121222
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