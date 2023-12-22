聯合國安理會外交官今天將增加對加薩人道援助的決議案延至明天表決。與此同時，另一輪談判正在埃及舉行，以讓交戰的以哈達成新的休戰協議，讓人質得以獲釋。

路透社報導，儘管美國表示現在可以支持一項修正過的提案，將要求以色列與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）允許使用「所有可用路線」運送人道救援物資，聯合國安全理事會仍延後表決。

官員今天表示，外交人員仍在努力交涉的同時，加薩走廊（Gaza Strip）戰火加劇，以色列轟炸加薩北部與南部，哈瑪斯則朝以色列商業大城特拉維夫（Tel Aviv）發射火箭。

為了試圖避免美國對阿拉伯聯合大公國起草的決議案動用否決權，外交人員今天仍在繼續談判；這項決議案將要求以色列與哈瑪斯允許「使用所有通往與貫穿整個加薩的陸海空路線」運送人道救援物資。在紐約，在經過數週的談判並推延表決數日後，聯合國安理會今天再度延後表決。

以哈雙方11月24日到12月1日的人道暫停有助於增加運至加薩的救援物資。一個聯合國支持的機構發布報告說，加薩所有人民都面臨飢餓危機。糧食安全階段綜合分類（Integrated Food Security Phase Classification）表示，加薩陷入饑荒的風險與日俱增。

哈瑪斯10月7日突襲以色列時擄走約240名人質。在人道暫停期間，哈瑪斯釋放100多名人質，以色列則釋放240名巴勒斯坦囚犯作為交換。

哈瑪斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）今天在聲明中說，「除非（以色列）完全停止侵略」，否則他們拒絕任何交換人質與巴勒斯坦囚犯的協議。

然而，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）正在埃及開羅參與第2天談判，會談已於今晚結束。埃及與卡達等居中斡旋的國家先前分別與以色列、哈瑪斯與其他團體會面，但目前尚無哪一方可能與以色列接觸的細節。

以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）表示，關於釋放人質的談判仍在進行，但不願提供詳情。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121222