2023年快結束，大盤在高檔盤旋，現在還有哪些個股可留意？達人用4大指標「5年平均現金殖利率>7%」、「近4季EPS>4元」、「近3年股東權益報酬率>15%」，且股價在100元以下的銅板股，分別篩選出震旦行、華固、互動、商億-KY及大田5檔。達人指出，以華固為例，若十年前以百萬資金投入，每年再把股息投入，到今年資產已經變成252.1萬，投資報酬率152%、年化報酬率達9.7%。
在這5檔中都未有電子股，達人表示，電子股股價波動較快，且受景氣影響大，萬一沒買對標的、沒買對時間，景氣反轉時較容易受重傷，且殖利率要經常維持7%的電子股也較少。首檔震旦行主要是銷售自動化辦公設備、通訊設備、辦公家具等，其於1963年成立、1991年掛牌，過去曾連續19年配發股利，總計配發63.99元。
震旦行於2018年-2022年連5年配發現金股息6元，股息配發率高達9成以上，不過隨去年EPS減至5.82元，股息配發率也降至8成，現金殖利率仍維持逾6%。震旦行今年前3季EPS為3.61元、今收盤價74.8元。
華固是營建股裡的資優生，也是很多人心目中的存股標的，華固過去4年每年穩定配息7元-7.5元，現金殖利率上看8%。今年前3季華固EPS為7.62元，第4季則有板橋建案「月河」及北士科「樂富中心」陸續完工，法人估可望有60億入帳，全年仍有機會再賺1個股本，明年可望維持7.5元配息。
互動過去為仲琦子公司，由於仲琦2019年被明泰收購，而明泰隔年又被佳世達併購，因此互動目前隸屬於佳世達網通事業部，過去5年互動配息從4.8元-6.3元，配息率高達9成，殖利率達7-9%。互動今年前3季EPS為3.08元，日前公司舉行法說會，總經理劉美蘭表示，今年已經取得大巨蛋案，明年受惠電信合併帶動4G及5G的網路整併需求，可望持續推升營運成長。
北美高端家具大廠商億-KY過去6年股息配發率約8成，今年前3季EPS 3.06元，董事長謝智通日前在法說會上指出，主要是高端家具需求疲弱，不過從接單量來看，2024可望增加10%-20%，業績有望重回2022年水平。
高爾夫具廠大田過去2年連續大賺2個資本額，今年則隨著整體庫存調整，前3季EPS為3.61元。對於第4季看法，大田表示在遞延訂單的挹注下，預期會有小幅成長，由於女性和年輕客戶的加入，整體高爾夫球市場規模擴增，法人估2024大田將較今年向上成長。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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