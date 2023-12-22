微軟（Microsoft Corp）公司與碳抵換新創企業Chestnut Carbon簽約取得15年的碳移除額度，由後者造林消除大氣中二氧化碳。這是微軟為達成永續目標所做努力的一環。
路透社報導，Chestnut Carbon創辦人戴爾（Ben Dell）受訪時指出，有別於其他透過保護樹林不被濫墾而生成碳抵換額度的業者，Chestnut Carbon是在曾用於農耕或其他用途的土地種植新樹，能帶來更大的環境紅利。
戴爾說：「我相信這是美國國內有紀錄以來，最大規模的相關計畫。」
根據雙方的合約，微軟將獲得15年的碳移除配額，相關額度由Chestnut Carbon公司在密西西比沖積河谷（Mississippi Alluvial Valley）植樹產出。戴爾表示，因要等種下的樹成熟，第一筆碳移除額度將在3年後交付微軟。
雙方都婉拒說明微軟購買碳移除配額所花費用，只說這份15年合約可望移除達270萬噸的碳排。
微軟視碳移除計畫為公司2030年達標淨零排放關鍵。根據微軟官網，他們2022年包攬超過140萬公噸的碳移除量，手段包含造林、直接捕捉空氣中二氧化碳等技術措施。
Chestnut Carbon是由私募股權業者Kimmeridge Energy Management所支持的新創公司，主要業務為開發自然碳移除配額，微軟成為他們的首個客戶。（譯者：陳亦偉）1121222
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