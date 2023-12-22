世界衛生組織（WHO）今天表示，巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip）北部已不再有任何一家醫院運作，並形容大多被遺棄的病患乞討食物和飲水的景象令人不忍卒睹。

法新社報導，聯合國世衛組織表示，他們昨天已派工作小組前往加薩走廊北部嚴重受損的西法醫院（Al-Shifa Hospital）和阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）。

世衛駐加薩走廊代表皮佩爾科恩（Richard Peeperkorn）說：「我們的工作人員已經無法用語言來形容剩下的患者和醫護人員所面臨的悲慘局勢。」

Around 26% of Gaza population have no food supplies & are suffering catastrophic hunger levels warns new report says @WFP

The IPC report predicts famine if the fighting continues. Latest details on the crisis in our UN News story here🔽https://t.co/6gu38dpRC5 — UN News (@UN_News_Centre) December 21, 2023

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列，以色列隨後對哈瑪斯治下的加薩走廊開戰。

西法醫院在上個月成了以色列軍隊擴大行動的重點，這間加薩最大醫院遭到轟炸摧毀，世衛先前形容遭受「血洗」。

規模較小的阿里阿拉伯醫院後來成為加薩北部唯一可以進行手術的地方，但院長表示，這家醫院在遭到以軍襲擊後於本月19日停止運作。

皮佩爾科恩從耶路撒冷透過視訊告訴在日內瓦的記者，世衛領導的團隊透露阿里阿拉伯醫院兩天前還「擠滿了需要緊急護理的患者」，如今醫院已是「一座空殼」。

他還說：「由於缺乏燃料、電力、醫療用品和醫護人員，包括外科醫師和其他專家，手術室已不再運作。醫院已經完全停擺。」

There are no functional hospitals left in the north of the Gaza Strip, the WHO said on Thursday, describing "unbearable" scenes of largely abandoned patients begging for food and water ⬇️https://t.co/r9pGrgPyS3 — AFP News Agency (@AFP) December 21, 2023

加薩原有的36家醫院現在只剩9家能部分運作，而且全都位在加薩南部，皮佩爾科恩說「北部已經沒有醫院在運作」。

以色列軍方指控哈瑪斯在醫院下方建造地道，並將醫療設施當作指揮中心，但哈瑪斯否認。皮佩爾科恩被問到此事時說，「我們在現場執行任務時並未看到這類情況」，並說世衛「無法斷言醫院是如何被人利用」。

他說，阿里阿拉伯醫院裡仍有約10名工作人員在努力提供基本急救，同時約有80名患者在院區內的教堂和外科區避難。

參與任務的世衛緊急醫療隊協調人員凱西（Sean Casey）說，他們在教堂看到的場景「令人不忍卒睹」，大約30名患者不是在尋求護理，而是在乞求飲水，其中包括年幼的孩子和一些有嚴重外傷的患者，「現在這裡是一個大家等死的地方」。

他再次疾呼以哈雙方停火，以便充足的援助進入加薩，並從加薩撤離更多病患。

他被問到時間是否已經不多時，回說「我認為（已經）太晚了」，並說「我們有很多大人小孩在挨餓，無論走到哪裡，民眾都向我們要食物」，醫院裡連流血骨折的民眾都不顧疼痛在乞食。

「如果這還不是絕望的信號，我不知道什麼才是。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121222