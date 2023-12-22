位於韓國京畿道水原市的水原火車站前公車站今天下午發生公車衝撞行人事故，造成1死17傷，事故原因仍在調查，初步排除司機酒駕及車輛故障可能性。

這場事故發生在今天下午1時26分（台灣時間中午12時26分）左右，30-1路公車在水原站前公車站停靠，等候乘客上下車後再次出發，卻突然撞上距離約3公尺處的行人與一旁的標示牌與紅綠燈。

A bus ran over passengers at Suwon Station in Suwon, Gyeonggi Province, on Friday, killing one and injuring at least 11. https://t.co/fS2BxMACBJ — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) December 22, 2023

這次事故發生地點在兩個購物中心與百貨公司之間的路口，加上進出火車站換乘旅客，往來人潮眾多，警消單位隨即接獲多起通報，稱「公車撞到很多人」、「很多人受傷」等。

警消單位獲報立即前往現場，設置急救站現場施救後將傷者一一轉送醫院，包含輕傷的司機與車上乘客在內，共1人死亡、2人重傷、15人輕傷。據韓聯社報導，1名70多歲女性當時被壓在公車下，警消人員在現場施救後仍不幸身亡。

據初步確認，衝撞行人的這輛公車從未發生特別故障狀況，轉向、煞車設備在事發當時也正常運作，可能是司機突然轉向，才造成斑馬線及人行道上的行人都受害。

警方表示，公車司機因受驚，暫時無法做出確切陳述，但確認並非酒駕。為確認事發原因，警方預計進一步對公車進行精密檢查，要求司機接受藥檢，調查現場監視器與公車黑盒子並向目擊者搜集證詞。

部分意見推測，可能是因氣溫低及連日降雪形成路面結冰，導致公車打滑；但據悉，現場路面並未出現結冰狀況。（編輯：陳惠珍）1121222