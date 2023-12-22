以色列總理尼坦雅胡的國家安全顧問暗示，若巴勒斯坦自治政府能徹底改革，以國願接受美國所提加薩戰後由巴勒斯坦自治政府治理的方案。顯示以色列立場似有鬆動。

阿語新聞網Elaph今天刊出以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）的投書，文章稱「以色列注意到國際社會和區域國家渴盼在趕走哈瑪斯（Hamas）後，讓巴勒斯坦自治政府（PA）進來的心聲。我方立場至明，這得巴勒斯坦自治政府本身先完成重大改革。」

哈尼比還說「以色列已做好準備」。

華爾街日報指出，拜登政府認為哈尼比的投書內容是個正面信號，但美方覺得巴勒斯坦自治政府還沒做好能即刻接管加薩的準備，因為徹底改革政治與財政得花一段相當時間。

以色列10月7日遇襲後大舉揮師加薩，但戰事結束並撤軍後，如何為殘破加薩的220萬巴勒斯坦人供應糧食、醫藥、庇護所等民生問題，令以色列陷入兩難。若無民選政府準備在戰後接手，加薩已然駭人的人道狀況恐持續惡化，再衍生新風險危及以色列國安。

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）之前表示，只要以色列完成撤軍，他們已準備好接手加薩。

尼坦雅胡已多番拒絕美方所提戰後由巴勒斯坦自治政府接手加薩的方案，稱巴勒斯坦自治政府對以色列的安全威脅其實也不亞於哈瑪斯。

哈尼比強調巴勒斯坦自治政府需徹底改革，這點與美方的看法相呼應。以色列官員比美國更著眼巴勒斯坦自治政府的教育政策、賠償遭以軍殺害巴勒斯坦人等作法，覺得這些都會助長反以的好戰情緒。

不過哈尼比的投書很快就被政府內的極右派抨擊。隸屬極右黨派的財長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）在社媒平台X（即以前的推特Twitter）寫道「這不代表以色列政府的立場，總理該要求他自我節制」。

一名以色列高層今天也說，以國仍反對目前的巴勒斯坦自治政府在加薩扮演角色，認為後者還需先經由國際社會協助「去軍事化」、「去極端化」才行，這有賴美國、聯合國、歐洲乃至如阿拉伯聯合大公國、沙烏地等區域內阿拉伯大國一同協助達成。

巴勒斯坦官員與阿拉伯各國表示，應先在加薩做到能持續停火，再來談包含美方相關提議等戰後事宜。

哈瑪斯則仍按自身計畫行事，派政務領袖與同胞對手法塔（Fatah，巴勒斯坦自治政府的核心派別）談判戰後加薩、約旦河西岸治理問題。

約旦河西岸為巴勒斯坦自治政府管理，而加薩走廊則自2007年起由哈瑪斯控制。雖然同屬巴勒斯坦陣營，但巴勒斯坦自治政府與哈瑪斯並無交集且時有扞格。

以色列分析人士指出，尼坦雅胡拒讓巴勒斯坦自治政府接管戰後的加薩，主要還是出於挽救在國內的低迷支持率。以色列國內要尼坦雅胡需為沒能預防10月7日遇襲、危機之初政府應對笨拙而下台的聲浪仍高。（譯者：陳亦偉）1121222