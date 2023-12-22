【時報-台北電】陽明(2609)代重要子公司陽明(新加坡)有限公司公告取得貨櫃船10艘，交易總金額新台幣100~103億元。交易相對人全洋海運股份有限公司，同為母公司之全資子公司。上述交易為配合集團業務發展規劃。（編輯：沈培華）

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