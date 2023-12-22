【時報記者莊丙農台北報導】漢翔(2634)指出，美國歷年最大規模F-16型機性能提升案的鳳展專案，除2架測試機外，其餘139架機均由漢翔執行，已在本周順利結案，昨日也舉辦鳳展專案慶功會。
我國空軍以「鳳展專案」為代號，在民國100年與美國政府透過軍售管道，由原廠洛馬公司擔任主合約商，協助空軍將服役20餘年的141架F-16A/B機型構改升級為F-16V戰機。主要升級項目包含航電、武器、彈藥、飛操系統、機體與起落架結構等，使得F-16V戰力大幅躍進。
漢翔在民國103年與美國洛克希德馬丁公司簽約，受委託執行升級工作，全案複雜度相當高，牽涉到我國空軍、美政府、洛馬、漢翔等多方，對洛馬及漢翔都是首次執行跨國構改升級的大型合約。
執行鳳案過程中，進度曾多次落後，一度無法如期交機。漢翔董事長胡開宏與團隊決定針對「人力」與「物料供給」兩大方向進行強化與改善。
人力方面，專案初期僅以兩班制輪替，並大量網羅經驗豐富的退役空軍人員，以及曾在線上操作過F-16的退役機工長，為維修工作投入即戰力。人力增加後，輪班制度提升為三班制，形成24小時不間斷的趕工，產能大幅提升。
質量並重是漢翔的人力策略，胡開宏除持續與空軍、美政府、洛馬四方會議掌控進度外，由於鳳展案必須與外國客戶頻繁協調，漢翔也積極招聘具備語文能力及證照的工程師，建立與客戶間的溝通平台。另外，公司鼓勵員工考取洛馬的技術證照，專業技術因而轉移到本土，目前漢翔有超過800名被洛馬認證的專技人員，持有50多份能力證書。漢翔更是洛馬唯一海外授權與技術轉移的後勤維修中心，可謂洛馬在亞洲最緊密的合作夥伴。鳳展結案後，漢翔已培育出一批具備國際技術認證的專業人才庫，目前也已依員工意願，適才適性陸續調任執行公司其他重要業務。
物料方面，鳳展專案的物料多由洛馬供給，構改過程中，多次囿於供料不及，線上大量缺件，導致進度延遲。漢翔由專案與採購團隊出面協商，不斷向供應商催料，同時透過空軍支援調撥，甚至透過洛馬授權，取得12項特殊製程認證，500餘項F-16零組件及線束授權製造，得以在台生產維修部份零件，才逐漸解決缺料危機。
胡開宏表示，因為執行本專案，漢翔不僅取得洛馬技轉與認證，更訓練出一批具備外語能力與國際觀的人才，透過本案累積的經驗，未來在F-16維修中心業務拓展可望延續運用。
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