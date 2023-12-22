【時報記者莊丙農台北報導】座落於高鐵台南站前廣場的「花魁車地景公園」今日舉辦啟用典禮，展示被暱稱為「花魁車」的0系新幹線列車，預計將成為台南地區旅遊新景點與鐵道文化新地標。
行政院副院長鄭文燦指出，台灣高鐵(2633)是日本新幹線在海外最成功的典範，在高鐵桃園站的高鐵探索館，保留許多台灣高鐵從興建到營運的文物，看得出軌道建設正在累積經驗。這次花魁車也可以促進台日之間的軌道外交，百年的台鐵、台灣高鐵與新幹線，雙鐵是兩國之間非常好的交流項目。
高鐵董事長江耀宗表示，2017年高鐵探索館在桃園啟用後，台灣高鐵著手花魁車修復工作，甚至遠赴日本請益，期盼真實重現列車當年的風采；2019年正式展開車輛內外的修復整飭作業，回復到「台灣高鐵興建期的限界測量車」模樣，同時決定讓「花魁車地景公園」落腳台南，成為繼英國之後，在日本本土之外、第二個公開展示新幹線0系列車的國家。未來，希望「花魁車地景公園」不只成為台南的新地標、新景點，更是象徵台日鐵道情誼、傳播鐵道文化的重要據點。
此外，位於桃園的「台灣高鐵探索館」，即日起推出數位版，提供720度的虛擬實境(VR)服務。民眾只要進入「台灣高鐵探索館」網頁的「VR導覽」主題區，就能隨時隨地彷彿親身走進館內，在虛擬世界感受身歷其境、自由探索高鐵故事及鐵道知識的樂趣。
對於希望親眼欣賞花魁車風采的旅客，台灣高鐵規畫6條專屬旅遊行程，每條行程都特別安排專人導覽地景公園，還可進入車室參觀；行程更結合台南知名美食小吃及景點，深度探訪府城多樣的面貌。
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