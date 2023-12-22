【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美國扛著國安大旗，全方位打擊中國大陸之下，從半導體到電信設備等，都看得到要跟中國大陸脫鉤的例子。不過，路透社認為，唯獨汽車產業特別是電動車，美國目前應該無法甩開中國大陸。
總部位於底特律通用以及福特，儘管電動車生產並不完全順遂，但這家汽車大廠都異口同聲表示，這種新能源車就是汽車界的未來。福特與通用的假想敵就是特斯拉，這家全球最大電動車業者也證明了，不加燃油只單純靠電池的汽車也能很炫。
美國在2022年已立法通過的IRA（通膨降低法案）中，明文規定要提供幾10億美元的補助，無論是給相關業者或者還是車主。另外，自從IRA通過以來，全球各企業已宣布要進行的汽車電氣化投資，金額加總起來竟達800億美元。
說穿了，IRA其實就是要保護所有美國汽車品牌。同時，這個法也支持電池在美國或其它美國承認的盟國內製造。美國政府認為，若讓中國大陸主導電動車中最重要的電池，日後要付出的代價會很高。
要知道電池不能單獨來看，從一顆顆電池出發，可以架構一片片可以輸送電力的電網。日後當電網斷電或無法使用時，儲能系統就可派上用場，不僅可解決一般民眾沒電之苦，更能減少公司行號缺電時，產線停擺的損失。
不過，一直在鴨子划水的中國大陸，早已從原料提煉，一直到最後的製成品，早已建立了整條產業鏈的全球領先地位。根據總部在倫敦的供應鏈與能源顧問業者Benchmark Mineral Intelligence調查，中國大陸約占全球電池供給量75%左右，且價格不貴具有成本優勢。
另外，Benchmark也估計，最受汽車市場歡迎的中國大陸製鎳錳鈷（NMC）電池，每kWh發電量只要18.3美元，比在美國本土製造的同類型電池，8月份報價還要便宜15%。
根據了解，如果有業者的電池在美國製造的話，拜登政府對每kWh發電量補貼35美元，也就是說，這些業者在拿到美國的補助金之後，與中國大陸的競爭鴻溝就會縮小。
不過，中國大陸也不是就僅止於此而不前進，因為靠著先進研發技術，大陸做出來的電池，成本也愈來愈低。更重要的是，中國大陸已經在下一代電池技術中拿到話語權。
美國車商無論是特斯拉，還是通用或福特，都為了自己能壓低電動車價，採用成本更低的磷酸鋰電池（lithium-phosphate）。不過，這其中有9成以上都是中國大陸做的。
以福特汽車來說，必須從中國大陸的電池合作廠商寧德時代拿到授權後，才可獲得技術使用權。外界質疑，美國政府的補貼，有可能會因此流向寧德時代嗎。同時，中國大陸電池供應商已在開發即將問世，新的鈉離子（sodium-ion）電池。
就算是整輛電動車，美國也很難跟中國大陸完全脫鉤。因為，已有大陸汽車製造業者在美國的鄰國墨西哥設立汽車生產基地。同時，墨西哥也較沒有進口壁壘。
路透社認為，若發動晶片或手機大戰時，中國大陸目前應該只有被打的份，因為美國可以串聯其它盟國一齊對付。不過，若要在汽車上打趴中國大陸，尤其是電動車方面，美國就只能無可奈何，眼睜睜看著大陸橫掃全世界。
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