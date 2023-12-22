【時報-台北電】巨有科技(8227)有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

自結112年11月營業收入9232萬元，年增20%；淨利1608萬元，年增1%；單月每股盈餘0.43元。

自結112年10~11月營業收入1.82億元，年減9%；淨利2895萬元，年減2%；10~11月每股盈餘0.78元。

公司第三季淨利5143萬元，每股盈餘1.38元。（編輯：沈培華）

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