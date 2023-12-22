【時報記者林資傑台北報導】再生晶圓暨晶圓薄化廠昇陽半導體(8028)進軍生技領域傳捷報，與台大醫學院及台北馬偕醫學院開發的「肺腺癌復發追蹤晶片」與「多合一心衰竭評估晶片」，至今已完成四合一蛋白質晶片整合及完成臨床前測試，使用血清、血漿等檢體與傳統檢驗法相關度達逾80％。

昇陽半導體與台大醫學院副教授潘思樺、馬偕醫學院教授洪崇烈，分別開發「肺腺癌復發追蹤晶片」與「多合一心衰竭評估晶片」，目標做為臨床定點照護使用，21日三方共同舉辦「多合一液態蛋白檢測平台」成果發表會。

潘思樺表示，可即時診斷的定點照護系統，有助作為癌症患者術後追蹤的醫師用藥指引，減少往返醫院次數，提高患者術後追蹤意願。作為風險評估的「多合一心衰竭評估晶片」，配有常用的2項生物標記來評估心臟衰竭不同分期，可更早發現潛在患有心衰竭的亞健康族群。

洪崇烈則指出，心臟衰竭和臨床的多重慢性共病症有高度相關性，因此在本多合一晶片上配有與代謝症候群及癌症轉移相關的生物標記，預期此晶片未來可用於分類慢性病引起的心衰竭族群，將有助於醫師更即時及精準用藥。

昇陽半導體董事長蔡幸川表示，技術創新是公司成長的不變基石，產學合作是研究發展的重要策略之一，未來會持續擴大合作範疇，提升公司技術領先地位。昇陽將透過「委託開發暨製造服務」（CDMO）方式，為客戶加速開發與生產服務。