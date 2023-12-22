非洲豬瘟中央災害應變中心22日表示，孟加拉21日向世界動物衛生組織通報確認發生非洲豬瘟（ASF），此為該國首度通報ASF案例，顯見國際非洲豬瘟疫情仍在蔓延，我國近期更於旅客違規攜入肉品首次檢驗出非洲豬瘟新型病毒，亞洲地區疫情益顯嚴峻，入境旅客違規攜帶或以快遞郵包輸入豬肉製品者，將處以重罰。
應變中心說，孟加拉21日於WAHIS通報確認發生非洲豬瘟案例，發生場位於吉大港（Chittagong）於11月22日確診，該場飼養414隻家豬，發病274隻，死亡227隻，該國當局已採取移動管制等防疫措施。
孟加拉尚未經我國農業部公告為非洲豬瘟非疫區，防檢署將於今日將孟加拉列入過去三年發生非洲豬瘟國家名單，另經查該國與台灣間無直航班機，防檢署已請四個轄區分署、財政部關務署及海委會海巡署加強邊境檢疫及各項查緝工作。
應變中心說，旅客違規攜帶豬肉製品進台灣，若為來自近三年曾發生非洲豬瘟地區，第一次處以新台幣20萬元罰鍰，第二次就開罰新台幣100萬元，外籍人士如未能於邊境當場繳清罰款，將拒絕其入境並遣返。
應變中心表示，孟加拉不是我國認可的動物傳染病非疫區，其生產之活豬及豬肉產品本來就不得輸入台灣，惟亞洲地區非洲豬瘟疫情尚顯嚴峻，應變中心也再次呼籲國人，千萬不要違規攜帶或以快遞及郵寄方式違規輸入肉乾、香腸、臘肉、火腿等傳播疫病風險高的豬肉製品。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：